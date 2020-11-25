Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 71 - Final Spor: 68

Salon: Kurtdereli
Hakemler: Abdullah Koputan xx, Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 24, Şafak Edge xx 12, Batuhan Dikmen xx 6, İsmail Çevik x 3, Berkay Genç x 5, Hamit Sezaver x 2, Zane Knowles xxx 19
Final Spor: Christopher George Harris x 6, Terrell Glenn Allen xx 13, Göktürk Gökalp Ural xx 13, Ömer Faruk Ermat xx 8, Gurur Baybora xx 8, Murat Erensoy x 2, Doğancan Tokmak x, Mustafa Kırcalı x 2, Alparslan Uruk xx 8
1. Periyot: 6-16 (Final Spor lehine)
Devre: 22-26 (Final Spor lehine)
3. Periyot: 43-44 (Final Spor lehine)