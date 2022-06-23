Türkiye Basketbol Federasyonu, Sportradar ile bir ilke imza attı

“Şeffaflık Tescil Teknolojisi” ile basketbol ailesini oluşturan kulüpler, antrenörler, sporcular ve hakemler, tüm dünyanın en önemli spor insanlarının aldığı özel bir eğitim içeriğine ulaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu, araştırma ve tespit ekiplerinin yanı sıra tüm paydaşlarına sunduğu olanaklarla sporun dürüstlük ilkesi doğrultusunda eğitim programını basketbol paydaşları ile buluşturacak.

Yapılan anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türk basketboluna değer katmak vizyonuyla göreve gelirken şeffaflık ve dürüstlüğü en temel ilkelerimiz olarak benimsedik; attığımız ve atacağımız adımları planlarken her zaman bu ilkeler doğrultusunda ilerlemeye özen gösterdik. Kulüplerimizin ve paydaşlarımızın çok değerli katkılarıyla, sadece basketbolumuz için değil Türk sporu için katılımcı, cesur ve dürüst yönetime örnek teşkil edecek önemli başarılara, projelere imza attık. Dünyanın en saygın organizasyonlarına hizmet sağlayan Sportradar’ın partnerliğiyle Türk basketboluna kazandırdığımız Şeffaflık Tescil Teknolojisi basketbol vizyonumuzun ve ilkelerimizin kıymetli bir yansımasıdır. Türk spor tarihinde daha önce örneği olmayan bu projede, Sportradar’ın tecrübesine ve iş birliğine inanıyor ve güveniyoruz. Şeffaflık Tescil Teknolojisi, düzenli eğitimler ve organizasyonlarla basketbolumuzun bütün paydaşlarının bilinçlenmesine katkı sağlayacak; takımların, sporcuların, hakemlerin ve basketbola yatırım yapan sponsorlarımızın kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engelleyecektir. Bu iş birliği ile uygulamaya başlayacağımız Şeffaflık Tescil Teknolojisi, Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, Türk sporu için de öncü olacaktır. Sportradar ile partnerliğimizin camiamız için hayırlı olmasını diliyor, kendileriyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Integrity Service Global İş birlikleri ve Operasyonlar Direktörü Tom Mace de bu anlaşma için şunları söyledi: “Türkiye Basketbol Federasyonu ve Sportradar arasında gerçekleşen “Şeffaflık Tescil Teknolojisi’’nin partnerliğini duyurmaktan çok mutluyum. Türk basketboluna bu sezondan itibaren eklenecek bu sistemden büyük heyecan duyuyoruz. Anlaşma kapsamında, Türk basketbolunun sporcular ve hakemler başta olmak üzere tüm paydaşlarına eğitimler düzenlenecek ve çalıştaylarla bu bilgiler sayesinde farkındalık yaratılacağına inanıyoruz. Çalıştaylarımız, ilgi çekici ve örneklendirici içeriklerle, yönlendirici mesajlar ve tavsiyelerle Türk basketbolunun kaliteli yapısına daha da katkı sağlamak amacıyla sporun tüm paydaşlarının bilinçlenmesine yönelik olacak. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hayata geçirdiği kapsayıcı “Şeffaflık Tescil Teknolojisi’’ hizmetlerinin, Türkiye’de sporun gelişimine verdiği katkıyla takdire şayan olduğunu düşünüyor, TBF ile birlikte çalışacak olmanın heyecanıyla anlaşmamızın uzun yıllar sürmesini diliyoruz.”

Şeffaflık Tescil Teknolojisi Hakkında:

Dünyada 150’den fazla partnerle her yıl 800.000’den fazla karşılaşmanın izlenmesini gerçekleştiren, 70’ten fazla spor dalıyla bir arada çalışan, ‘’Spor Paydaşlarının Eğitimi, Bahis İzleme, Dürüstlük Denetimi” olmak üzere hizmetler sağlayan “Şeffaflık Tescil Teknolojisi”; dünyanın en büyük spor şirketlerinden Sportradar tarafından tüm spor dallarını koruyan bir hizmettir.

Şeffaflık Tescil Teknolojisi Nasıl Çalışır?

- Özelleştirilmiş raporlama ve analitik ürünler, özel görüntüleme gereklilikleri gibi istatistiki bilgilerle basketbol izleyicisini bilinçlendirir.

- Düzenli ve özel eğitimlerle, antrenör, sporcu ve hakem gibi basketbol paydaşlarının alanlarında sertifika sahibi olmasını sağlar.

- Gelişmiş algoritmalar ve üstün teknolojiler kullanılarak bahis piyasalarındaki düzensiz ve şüpheli hareketler anında tespit edilir.

- Bahis biçimleri şüpheli olduğu düşünülen maçlar bildirilir ve bu durum hakkında detaylı bilgi aktarılır.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Bu Anlaşma ile Ulaşmak İstediği Hedefler:

- Türkiye Basketbol Federasyonu bu anlaşmayla, tüm paydaşlarıyla beraber; basketbolun kalitesini artırarak ortak gelişim esaslarına dayalı, şeffaf, dürüst ve güvenilir bir düzlem oluşturmayı planlamaktadır.

- Bu anlaşma doğrultusunda özel eğitimlerle basketbol ailesini oluşturan kulüpler, antrenörler, sporcular ve hakemlerin daha bilinçli olması hedeflenmektedir.

- Bu teknoloji ile birlikte, dünya spor ekosisteminin ve dolayısıyla kulüplerimizin ana gelir kaynaklarından biri olan bahis sektörünün soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde takip edilmesi ve yasal zeminde güvenilir bir şekilde devam etmesini hedefliyoruz.

- Basketbol ailemizi oluşturan kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve hakemlerimize özel bir eğitim vererek daha da bilinçli ve donanımlı olmalarını sağlayacağız.

- Bu uygulama sayesinde Türkiye'deki diğer spor dallarına ve sporun tüm paydaşlarına öncü ve örnek bir girişime imza atılmış olacak.

Dünya Üzerindeki Partnerler ve Örnekler:

- Bugüne kadar 69.000’den fazla spor paydaşına dokunan ve 30.000’den fazla katılımcıyla eğitimler düzenleyen “Şeffaflık Tescil Teknolojisi” basketbolun gelişimine çok büyük katkı sağlıyor.

- “Şeffaflık Tescil Teknolojisi” dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından, başta NBA , FIBA, IOC, FIFA, UEFA, FIA, Nascar, Moto-GP, ITF, NHL ve MLB gibi büyük kuruluşlarla iş birliği gerçekleştiriyor.