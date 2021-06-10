MENÜ

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi | Samsunspor - Semt77 Yalovaspor maç sonucu: 69 - 77

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Samsunspor’u 77-69 mağlup etti.

10 Haziran 2021, Perşembe 17:18 Son Güncelleme:
- A +
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi | Samsunspor - Semt77 Yalovaspor maç sonucu: 69 - 77

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Semt77 Yalovaspor, devreye 35-32 önde girdi.

Skor üstünlüğünü üçüncü periyotta devam ettiren konuk ekip, son çeyreği 51-48 galip bitirdi. Karşılaşmayı 77-69 kazanan Semt77 Yalovaspor, seriyi 1-1’e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın ING Basketbol Süper Ligi’ne yükseleceği seride üçüncü karşılaşma, 13 Haziran Pazar günü Yalova’da oynanacak.

SAMSUN (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...