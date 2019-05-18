Romanya'nın Campilung Moldovanesc kentinde düzenlenen 11'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, 7 altın, 2 gümüş, 2 bronz toplamda 11 madalya kazandı.

Organizasyonda 16 atletle mücadele veren Türkiye, takımlarda dört dalın tamamında, bireyselde ise üçünde birincilik elde etti. Bireysel şampiyonlukları U20 erkeklerde Yusuf Matur, U20 kadınlarda Mihriban Öner, büyük erkeklerde ise Yüksel Gültekin kazandı.

Erkekler U20 disiplininde dört milli atlet, finişe ilk dört sırada ulaştı. Yusuf Matur'un kazandığı yarışta dördüncü sıradaki Sezer Yiğit ile beşinci atlet arasında bir buçuk dakikadan fazla fark oluştu.

Her dalda finişe gelen en iyi dereceye sahip üç atletin sıralama toplamıyla oluşan takım disiplinlerinde ise tüm kupalar Türkiye'nin oldu.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'nin elde ettiği dereceler şöyle:

U20 ERKEKLER (6 km)

1. Yusuf Matur

2. Ramazan Yorulmaz

3. Mehmet Vefa Aydemir

TAKIM SIRALAMASI: Türkiye (birinci)

U20 KADINLAR (6 km)

1. Mihriban Öner

TAKIM SIRALAMASI: Türkiye (birinci)

BÜYÜK ERKEKLER (12 km)

1. Yüksel Gültekin

TAKIM SIRALAMASI: Türkiye (birinci)

BÜYÜK KADINLAR (12 km)

2. Eylem Gür

3. Gülsün Tunç

TAKIM SIRALAMASI: Türkiye (birinci)

DHA