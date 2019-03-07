Türkiye Badminton Federasyonu, Çin şirketi Flexpro U. K. Group Limited ile sponsorluk anlaşması yaptı. Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter Hayati Kısacık ve Flex temsilcisi Ning Xiangyu sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

Yapılan sponsorluk anlaşmasından Olimpiyat Havuzu'nda yer alan 35 Milli Takım sporcusu ve 11 Milli Takım antrenörünün yararlanabileceğini ifade eden Başkan Özmekik, "Tüm çaba ve gayretlerinin Türk Badmintoncular için olduğunu aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türk Milli Takımı'nın kota puan müsabakalarında alevli ay yıldızlı formaları ile Türkiye'yi temsil edeceklerini" dile getirdi.

"450 BİN LİRALIK DESTEK"

Sponsorluk anlaşmasının içeriği ile ilgili bilgi veren Özmekik, "Flex ile 2 yıl sürecek olan sponsorluk anlaşmasında Badminton Türk Milli Takımlarının antrenman ve turnuvalarda kullanılmak üzere 450 bin lira bedelinde 216 adet raket, 99 adet raket çantası, 120 adet tişört, 128 adet şort, 99 takım eşofman, 285 çift çorap, 216 çift ayakkabı, 398 adet müsabaka tişörtü, 198 adet müsabaka şortu ve 198 adet havlu verilecek" ifadelerini kullandı.

DHA