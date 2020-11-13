Ümit Milli Takım Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde iki karşılaşmaya oynayacak. Millilek ilk maçında bugün Avusturya ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 8 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan Ay-Yıldızlı ekip gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Avusturya ise İngiltere'nin ardından grupta ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye - Avusturya Ümit Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'da bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümit Milli Takım kadrosu...

Ümit Milli Takımımızın Avusturya ve Kosova maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)