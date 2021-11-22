Portekiz'in Seixal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 disiplinde mücadeleler yapıldı. Milli sporcular, organizasyonun son gününden 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

Son gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Gümüş Madalya: Furkan Bayrak & Şevval Gül (30 yaş altı çift), Fatih Sözkesen & Mehmet Berke Yıldız & Muhammet Emin Mavi (Yıldız erkek takım), Şerif Kandırmış (65 yaş üstü erkekler bireysel) Bronz Madalya: Mustafa Yılmaz & Safiye Yalçın Türk (30 yaş üstü çift), Beyzanur Çığrıkcı & Esma Yıldız & Eylül Sezgin (Genç kızlar takım), İbrahim Yeşildağ (65 yaş altı erkekler bireysel), Sevgican Yalçın (65 yaş üstü kadınlar bireysel), Aykut Taşgın & Bünyamin Yavuz & Büşra Gamze Sabancı & Melike Çiçek & Yusuf Emre Akbıyık (Serbest stil karışık takım)

DHA