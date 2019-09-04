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Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek

Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek

04 Eylül 2019, Çarşamba 14:16
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Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek

İSTANBUL,(DHA) - 
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra yapacağı müsabakanın hakemleri açıklandı.
Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Donald Robertson yönetecek. Sean Carr ve Douglas Potter'ın yardımcı hakem olacağı karşılamanın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.
 

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