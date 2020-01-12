Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın, milli takımı oluşturmada önemli kriterlerden biri olduğunu söyledi.

Kayıcı, "Genç ve A Milli Takımlarda mücadele edecek sporcularımız, bu turnuvanın yanı sıra 2-5 Nisan'da yine Antalya'da yapılacak Turkish Open ve Uluslararası Avrupa Kupası ile 1-7 Temmuz'da Gaziantep'te düzenlenecek Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda alacakları puanlarla belirlenecek." diye konuştu.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 19 Ocak'ta sona erecek.