Letonya yolundaki kabusa dün gece son verdik. 1924'ten beri yenemediğimiz, galibiyet alamadığımız 6 maçın 5'inde berabere kaldığımızı rakibimizi uzatmada gelengolle yıktık. hem kötü seriye son verdik hem de Dünya Kupuası yolunda şansımızı son iki maça taşımış olduk. Geriye düştüğümüz maçı 90+8'de penaltıdan attığımız golle çevirirken 97 yıl sonra Letonya önünde sahadan galibiyetle ayrıldık.

6 maçtır berabere kalıyoruz

Burak'ın golüyle ilk maçta iç sahada takıldığımız Letonya'dan rövanşı da almış olduk. 30 Mart 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki kez 2 farklı öne geçtiğimiz mücadelede rakibimizle 3-3 kalıp, Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından ilk puan kaybımızı yaşamıştık. Dün gece aldığımız galibiyetle hesabı kapattık.