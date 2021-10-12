2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya’ya konuk olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz, grupta son oynanan Norveç karşılaşmasına göre ilk 11’de biri zorunlu 2 değişiklik yaptı. Kuntz, Norveç maçında ilk 11’de yer alan Serdar Aziz ve Ozan Tufan’ın yerine Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü’ye ilk 11’de şans verdi. Serdar Aziz, Norveç maçında yaşadığı sakatlığın ardından aday kadrodan çıkarılmıştı. Kart cezası sona eren Çağlar Söyüncü ilk 11’deki yerini aldı. Ozan’ın yerine ise Orkun Kökçü görev aldı. Orkun’un performansı vasatın altında kalırken Alman teknik adam genç futbolcuyu 65. dakikada kenara aldı.

Taylan kadroda yok

Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Mert Müldür, Serdar Dursun, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı. Taylan Antalyalı ise maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.