EURO 2020’ye İtalya’da aldığı farklı mağlubiyetle başlayan A Milli Takımımız, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayacağımız Galler ve İsviçre maçları öncesinde gruptan çıkma konusunda bir hayli umutluydu. Ancak hesaplarımız daha ilk maçımızda bozuldu, ikincilik şansımızı kaybettik, tur umutlarımız mucizeye kaldı. Turnuvada 2’de ‘0’ çeken Ay-Yıldızlılar, son sıraya demir attı. Milliler’in son 16 için İsviçre’yi yenmesi yetmeyecek, rakiplerin alacağı sonuçlar kaderimizi çizecek.





2016 kâbusu akıllarda

En iyi ihtimalle 3 puan toplayabilecek olan Milliler’in eksi 5’lik averajı da en büyük handikabımız olarak gözüküyor. İtalya’nın İsviçre’yi yenip gruptan çıkmayı garantilediği, Galler’in ikincilik için avantaj yakaladığı grupta Türkiye’nin tek şansı en iyi 3.’ler arasına girebilmek.









Ancak bir galibiyetle Milliler’in en iyi 3.’ler arasından devam etmesi düşük bir ihtimal olarak gözüküyor. EURO 2016’da benzer bir durum yaşayan Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan (0-1) ve İspanya (0-3) mağlubiyetlerinin ardından Çekya’yı (2-0) yenip grup 3.’sü olmuş ama bizim gibi 3’er puanlı takımlar Portekiz ve Kuzey İrlanda’dan averajımız kötü olduğu için elenmiştik.



