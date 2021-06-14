Türkiye A Milli Futbol Takımı inanıyor!

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya Roma'da 3-0'lık skorla kaybeden A Milli Takımımız, A Grubu'nda kalan iki maçını kardeş ülke Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de oynayacak. 16 Haziran'da Galler'le ve 4 gün sonra da İsviçre ile karşı karşıya gelecek Ay-Yıldızlılar'da kaptan Burak Yılmaz'ın, devreye girdiği bildirildi. Burak'ın, Galler sınavı öncesi takım arkadaşlarıyla teknik ekipten bağımsız olarak bir toplantı yaptığı ve onları kritik mücadeleye motive ettiği öğrenildi.





'Evimizde gibi oynayacağız'

Bir an önce İtalya maçının moral bozukluğunu üzerlerinden tamamen atmaları gerektiğini takıma söyleyen Burak'ın, "Türk halkı sonuna kadar bizim arkamızda. Bakü'de adeta evimizde gibi oynayacağız. Tribünlerde çoğunluk bizde olacak. Önce Galler sonra da İsviçre'yi yenerek, ülkemizi gururlandıralım" dediği öğrenildi. Futbolcuların bu sözler sonrasında motivasyonunun ve inancının tavan yaptığı, Bakü'de kupaya muhteşem bir dönüş yaparak, iki maçtan 6 puanla ayrılmak adına birbirlerine söz verdikleri öğrenildi.



