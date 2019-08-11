Türkiye: 83 - Litvanya: 80

U16 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, Slovenya zaferi sonrası Litvanya’ya da geçit vermedi. Uzatmaya giden maçı 83-80 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimiz, grup liderliği için büyük bir avantaj yakaladı.

11 Ağustos 2019, Pazar 10:21
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Türkiye: 83 - Litvanya: 80

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda normal süresi 73-73 tamamlanan mücadelede uzatmada litvanya’yı 83-80 yendi. İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu’nda yer alan milliler, ikinci maçında litvanya ile karşı karşıya geldi. karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan milli takım, ilk çeyreği 23-19 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan Ay-Yıldızlılar, soyunma odasına 37-32 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, milliler son periyoda 55-50 üstün girdi. Final periyodunda litvanya, Ay-Yıldızlılar’a 23-18’lik üstünlük kurunca karşılaşmanın normal süresi 73-73 sona erdi. Uzatmada skorda yeniden öne geçen Milli Takımımız, mücadeleden 83-80 galip ayrıldı. Bu sonuçla 2’de 2 yapan Türkiye, C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında bugün TSİ 19.45’te Estonya ile karşılaşacak.

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