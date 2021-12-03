Tatamide son yıllarda büyük dereceler elde eden Türk judosunun ev sahipliğinde yapılacak EJU Kongresi, takvimlerdeki tarihi yerini alacak. 51 ülke delegesinin katılımıyla gerçekleşecek Genel Kurulda, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer hazır bulunacak.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, “Son dönemlerde büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde başarılı sonuçlar elde eden ve Avrupa düzeyinde ilk beş ülke arasında yer alan ülkemizin, Uluslararası federasyonun (EJU) Genel Kurulu’na ev sahipliği yapılacak olması bizleri hayli heyecanlandırdı ve onurlandırdı” diye konuştu.

Kuruluşu 1948 yılında Londra’da yapılan Avrupa Judo Birliği’nin başkanlığını 2007 yılından günümüze kadar Sergey Soloveychik yürütüyor. (DHA)