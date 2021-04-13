Türkiye, 15 milli judocu ile tatamide yer alacak

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na az bir süre kala, judoda olimpik yol müsabakalarının geri sayımında kalan üç faaliyet arasında yer alan Büyükler Avrupa Şampiyonası, 16 Nisan tarihinde başlayacak. Olimpik mücadele ve prova niteliği taşıyan müsabakalarda Türkiye, 5 kadın ve 9 erkekten oluşan toplam 15 milli judocu ile tatamide yer alacak.

45 ülkeden 151 kadın ve 214 erkek judocunun kayıt yaptırdığı Avrupa Şampiyonası’nda, ay-yıldızlı judocular mücadele edecek olimpik milli takımı şu isimlerden oluştu:

Kadınlar; 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve Ebru Şahin, 52 kiloda İrem Korkmaz, 70 kiloda Minel Akdeniz ile +78 kiloda Kayra Sayit.

Erkekler; 60 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan. (DHA)