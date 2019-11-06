Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Open'da bir profesyonel, üç amatör sporcudan oluşan 26 takım mücadele etti.

İngiliz oyuncu Eddie Pepperell ile eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, Rumen Dinu-Michail Pescaiu ve Bodrum Golf Kulübü üyesi Barbaros Öktem’den oluşan THY 3 takımı, -32 vuruş ile birinci oldu.

Ryan Fox ile Yavuz Üngör, Yavuz Küçük ve Mitat Batır’dan oluşan Cornelia Golf Kulübü takımı -29 vuruşla ikinciliği, Mattias Schwab ile İşitme Engelliler Golf Milli Takımı oyuncuklarından Mehmet Yavuz, Mehmet Önder ve Muhammet Demir’den oluşan Spor Toto-2 takımı ise -27 vuruşla üçüncülüğü elde etti.

12’nci çukurda en uzun vuruşu yapan eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, "longest drive" kupasının sahibi oldu. Rumen amatör oyuncu Bogdan Jigman da 8’inci çukurda bayrağa 1,68 metre yaklaşan vuruşuyla "nearest to the pin" kupasını kazandı.

Turnuvanın sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara kupalarını Türk Hava Yolları Global Sponsorluklar Müdürü Yunus Özleyen, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open Turnuva Direktörü Miguel Viador ve Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Müdürü Cahit Şahin verdi.