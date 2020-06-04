Turkish Airlines EuroLeague’de transfer yarışı başladı

Basketbolda Avrupa’nın en büyük kupası EuroLeague’de 2020’nin ‘Beyaz Sezon’ ilan edilmesiyle gözler 2021’e çevrildi. Salgın yüzünden neredeyse tüm takımlar zarar ettiği için, bütçeleri azaltma yoluna gideleceği açıkladı. Ve bu süreç de ister istemez, transferlere yansıdı.

İptal kararından 10 gün geçmesine rağmen bazı kulüpler suskunluğu sürdürürken bazıları ise hızlı hareket etti. Transferde şu ana kadar Milano, CSKA Moskova ve Asvel ön plana çıkan kulüpler oldu.

Milano ve CSKA bombayı patlattı

Sezon ortasında Messina’yı takımın başına getiren Milano belki de bu yazın en iyi transferini yaptı. İtalyan ekibi CSKA Moskova’nın başarılı pivotu Kyle Hines’la anlaştı Yazın bomba transferlerden biri de CSKA Moskova’dan geldi. Rus ekibi geçen yıl ilgilendiği ancak Olympiakos’la bonserviste anlaşamadığı 2.13’lük dev Nikola Milutinov’u 3 yıllığına renklerine bağladı.

Aynı 18 takımın mücadele edeceği 2020-2021 sezonunda da yer alacak Fransız ekibi Asvel de geçen sezonu Monaco’da geçiren ABD’li oyun kurucu Norris Cole ve Paul Lacombe’un yanı sıra Türk Telekom’dan Mpustapha Fall’la sözleşme imzaladı. Az bütçelerle büyük işler yapan Litvanya ekolü Zalgiris Kaunas da ilk transferini yaptı ve 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Obra’yı bekliyor

Birçok takım için transfer kazanı kaynarken Fenerbahçe Beko’da Obradovic bekleyişi sürüyor. Sırp antrenörün 15 Haziran’a kadar açıklayacağı karar Sarı- Lacivertliler’in transfer ve kadro anlamında nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek. Şu an için Sloukas’ın takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. Fenerbahçe’de serbest kalan oyuncular; Williams, Kalinic, Lauvergne, Nunnally, Thomas, Egehan Arna olmuştu.

Anadolu Efes’te forvet arayışı

2020’de Euroleague ve ligde şampiyonluğa koşan ancak koronavirüs nedeniyle hedefleri yarıda kalan Anadolu Efes ise çekirdek kadroyu korumak ve yine kupa yolunda ilerlemek istiyor. Lacivert- Beyazlılar’da Peters, Beaubois, Pleiss, Anderson, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer gibi isimler serbest kalırken transferde de kısa forvette arayışlarının sürdüğü belirtildi.

Bu pozisyondaki Micic ile Tolga Geçim’in opsiyon tercihi olması nedeniyle kısa forvet transferine öncelik verildiği öğrenildi.