Turkish Airlines Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Booker, Rusya ekibi Khimki’nin sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 104-87 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP’si unvanını elde etti.

ABD’li basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

MVP sıralamasında 33 verimlilik puanıyla Maccabi FOX’tan Scottie Vilbekin ikinci, 31 verimlilik puanıyla Anadolu Efes’ten Krunoslav Simon de üçüncü oldu.