Turkish Airlines Euroleague'de 13. haftanın MVP’si Devin Booker

Khimki forması giyen ABD’li basketbolcu Devin Booker, Turkish Airlines Euroleague'de 13. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

14 Aralık 2019, Cumartesi 20:41
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Turkish Airlines Euroleague'de 13. haftanın MVP’si Devin Booker

Turkish Airlines Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Booker, Rusya ekibi Khimki’nin sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin’i 104-87 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 13. haftanın MVP’si unvanını elde etti.

ABD’li basketbolcu, karşılaşmada 24 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

MVP sıralamasında 33 verimlilik puanıyla Maccabi FOX’tan Scottie Vilbekin ikinci, 31 verimlilik puanıyla Anadolu Efes’ten Krunoslav Simon de üçüncü oldu.

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