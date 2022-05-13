Turkish Airlines EuroLeague Final Four Heyecanı beIN SPORTS’ta

Türkiye’de sporun adresi beIN SPORTS, geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Ergin Ataman yönetimindeki temsilcimiz Anadolu Efes’in, Turkish Airlines EuroLeague’deki şampiyonluk mücadelesini şifresiz yayınlarla ekranlara getiriyor. Final Four heyecanı Belgrad'dan özel röportajlar, özel konuklar ve canlı yayınlar ile hafta sonundan itibaren beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Olympiakos – Anadolu Efes maçı 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da; Barcelona – Real Madrid derbisi ise aynı gün saat 22.00’de oynanacak. Kazanan takımlar final biletini alırken, kaybeden takımlar üçüncülük mücadelesine çıkacak. Final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Birbirinden heyecanlı karşılaşamalar, beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS HABER kanallarında, ortak yayınla basketbol severlerle buluşacak.

Final Four öncesinde özel röportajlar ve içerikler beIN SPORTS ekranlarında olacak. Cumartesi günü sezonun en iyi beşine seçilen Shane Larkin röportajıyla başlayacak özel röportaj serisinde sırasıyla ABD’li pivot Bryant Dunston, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Sırp guard Vasilije Micic yer alacak. Ayrıca, Anadolu Efes Sezon Öyküsü de 17 Mayıs Salı günü beIN SPORTS Haber’de yayınlanacak. Final Four heyecanı Salı gününden itibaren dört takımın antrenmanlarından yayınlarla ve özel konuklu bağlantılarla Belgrad’dan canlı olarak yaşanacak.

Özel İçerikler

14 Mayıs Cumartesi 12.30/ Shane Larkin / beIN SPORTS HABER

15 Mayıs Pazar 12.00 / Bryant Dunston / beIN SPORTS HABER

16 Mayıs Pazartesi 19.30 / Ergin Ataman / beIN SPORTS HABER

17 Mayıs Salı 20.30 / Vasilije Micic / beIN SPORTS HABER

17 Mayıs Salı 21.00 / Anadolu Efes Sezon Öyküsü / beIN SPORTS HABER

THY EuroLeague Maç Takvimi

19 Mayıs Perşembe 19.00 / Olimpiakos – Anadolu Efes / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

19 Mayıs Perşembe 22.00 / Barcelona – Real Madrid / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

21 Mayıs Cumartesi 17.00 / Üçüncülük Maçı / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

21 Mayıs Cumartesi 20.00 / Final Maçı / beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HABER Frekansları

• Digiturk 83. Kanal

• Kablo TV 223. Kanal

• Türksat 4A uydusu (Frekans: 12379, Polarizasyon: Horizontal (Yatay), Symbol oranı 30000)

• Youtube / https://www.youtube.com/watch?v=9dnUrbU0mB8