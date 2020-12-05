Bayern Münih’te Paul Zipser 18 sayı – 3 ribaund ve Wade Badlwin de 19 sayı – 5 asist ile galibiyetin mimarları olurken Vladimir Lucic de 10 sayı – 4 ribaund – 3 asist ile maçı tamamladı. Khimki’de Alexey Shved’in 20 sayı – 8 ribaund – 9 asist ile triple double’ı zorlayan bir performansı mağlubiyeti önlemeye yetmezken Greg Monroe de 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 15-22

2. çeyrek: 43-40 (28-18)

3. çeyrek: 64-64 (21-24)

4. çeyrek: 80-77 (16-13