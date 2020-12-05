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Turkish Airlines EuroLeague | Bayern Münih - Khimki Moskova maç sonucu: 80-77

Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında Bayern Münih, Khimki Moskova’yı konuk etti. Başa baş geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 80-77 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Bayern Münih 8. galibiyetini alırken Khimki ise 11. maçında 9. yenilgisini yaşadı.

05 Aralık 2020, Cumartesi 00:23 Son Güncelleme:
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Turkish Airlines EuroLeague | Bayern Münih - Khimki Moskova maç sonucu: 80-77

Bayern Münih’te Paul Zipser 18 sayı – 3 ribaund ve Wade Badlwin de 19 sayı – 5 asist ile galibiyetin mimarları olurken Vladimir Lucic de 10 sayı – 4 ribaund – 3 asist ile maçı tamamladı. Khimki’de Alexey Shved’in 20 sayı – 8 ribaund – 9 asist ile triple double’ı zorlayan bir performansı mağlubiyeti önlemeye yetmezken Greg Monroe de 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 15-22

2. çeyrek: 43-40 (28-18)

3. çeyrek: 64-64 (21-24)

4. çeyrek: 80-77 (16-13

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