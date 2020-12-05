Turkish Airlines EuroLeague | Bayern Münih - Khimki Moskova maç sonucu: 80-77
Turkish Airlines EuroLeague’in 12. haftasında Bayern Münih, Khimki Moskova’yı konuk etti. Başa baş geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 80-77 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Bayern Münih 8. galibiyetini alırken Khimki ise 11. maçında 9. yenilgisini yaşadı.
Bayern Münih’te Paul Zipser 18 sayı – 3 ribaund ve Wade Badlwin de 19 sayı – 5 asist ile galibiyetin mimarları olurken Vladimir Lucic de 10 sayı – 4 ribaund – 3 asist ile maçı tamamladı. Khimki’de Alexey Shved’in 20 sayı – 8 ribaund – 9 asist ile triple double’ı zorlayan bir performansı mağlubiyeti önlemeye yetmezken Greg Monroe de 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 15-22
2. çeyrek: 43-40 (28-18)
3. çeyrek: 64-64 (21-24)
4. çeyrek: 80-77 (16-13