Turkey5’ten açıklama geldi! Sangal Esports ile anlaştığını açıkladı

Engin “MAJ3R” Küpeli kaptanlığındaki temsilcimiz Turkey5, iki gündür tüm taraftarlarını heyecanlandırmış durumdaydı. Oyuncular tarafından yapılan paylaşımlar yeni bir organizasyonu işaret ediyordu. Bu paylaşımları ise bugün yapılan paylaşımlar takip etti. Kaptan MAJ3R’in yanında Engin “ngiN” Kor ve koç Canpolat “hardstyle” Yıldıran da, siyah ve beyaz renkleri barındıran bir görsel paylaşarak bilmeceyi devam ettirdi.

Taraftarların aklına Beşiktaş‘ı getiren bu paylaşımların ardından whot5.com‘daki geri sayım da son buldu. Saat 21:00′i işaret eden geri sayımın sonunda beklenen oldu. Geri sayım sonunda whot5.com’dan ve Sangal Esports sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım ile duyuru yapıldı. Turkey5, Sangal Esports ile resmi olarak anlaştığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Sangal Esports olarak, ulusal ve uluslararası mücadele eden ve ülkemizi gururla temsil eden Turkey5 ekibiyle anlaşma sağlamış bulunmaktayız.

Renklere aldanmadan, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni başarılar getireceğiz.