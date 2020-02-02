Turkcell’den ilk 5G televizyon yayını

Türkiye’deki spor kulüplerinin dijital dönüşümüne katkı sağlayan Turkcell, spor yayıncılığında yeni bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk 5G canlı yayınını gerçekleştirdi. Süper Lig’de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde, Turkcell’in 5G test altyapısı üzerinden yapılan yayın sayesinde ekran başındaki futbolseverler ilk kez 5G farkıyla maç öncesi atmosferi yaşama şansına sahip oldu.

5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı bir yandan canlı yayınların anlık olarak çok daha hafif ekipmanlarla kolayca yapılmasını sağlarken, 5G hızı sayesinde izleyiciler 4K/8K gibi yüksek çözünürlüklü kamera çekimleriyle evlerinden stadyumdaymış gibi maç keyfi yaşayacak.

Gediz Sezgin: “Spor yayıncılığında yepyeni bir dönem başlattık”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “5G hayatımızın hemen her alanına birçok yenilik getirecek. Bunun en önemli örneğini de Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi yaşadık. Bu maç öncesi gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk 5G canlı yayınıyla televizyon yayıncılığı açısından yepyeni bir dönem başladı. 5G’nin getirdiği yüksek teknolojiyi spor alanında da kullanarak futbolseverlerle buluşturmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Editöre Not: 5G şebekesinden, ilgili yasal düzenlemelerin ve 5G frekans tahsisinin yapılmasını takiben ticari olarak hizmet verilmeye başlanabilecektir.