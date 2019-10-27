Turkcell’den büyük destek

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün bu yıl ilk kez düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası’na da destek verdi.

Dört ana branşta yapılan organizasyonda, eğitimcilerin motivasyonunu artırmayı ve sporun birleştirici etkisiyle toplumsal beraberliği güçlendirmek amaçlandı.

Etkinliğin tanıtımı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr.Adnan Boyacı ile Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş’in katıldığı törenle yapıldı