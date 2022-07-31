Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa karşılaşmasının oyuncusu Bordo Mavili ekibin yıldız forveti Andreas Cornelius seçildi. 4-0'lık galibiyette başrol oynayan Danimarkalı oyuncu, attığı 2 gol ile takımının kupa zaferinde önemli pay sahibi oldu.

Turkcell Süper Kupa 2022 Maçın Oyuncusu ödülünü Cornelius’a takdim eden Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu “Geçen sene olduğu gibi bu sene de futbolseverler, Türkiye’nin yerli iletişim platformu BİP üzerinden Turkcell Süper Kupa’da Maçın Oyuncusu’nu oyları ile seçtiler. Türkiye’nin Turkcell’i olarak futbol bizim için her zaman özel bir yere sahip oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile 20 yıldır omuz omuza sürdürdüğümüz iş birliğini, adımızı verdiğimiz Türk futbolunun en anlamlı kupalarından biri ile taçlandırmak bizim için her zaman büyük bir mutluluk. Turkcell olarak Türk futboluna değer katacak projeleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu özel kupa maçında sergiledikleri mücadele için iki güzide kulübümüzü de tebrik ediyorum” dedi.







