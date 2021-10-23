Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Adana’da gerçekleştirildi. Merkez Park’ta yapılan ve yaklaşık 700 sporcunun katıldığı organizasyonda, büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde Türkiye şampiyonları belirlendi. Ayrıca, organizasyon kapsamında Avrupa krosta yarışacak karışık takım ile 16 yaş altı karışık kros müsabakası da yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Büyük Erkekler (10 kilometre)

1- Sezgin Ataç

2- Ersin Tekal

3- Murat Emektar

Büyük kadınlar (6 kilometre)

1- Esma Aydemir

2- Fatma Demir

3- Yayla Kılıç

23 yaş altı kadınlar (6 kilometre)

1- Derya Kunur

2- Yonca Kutluk

3- Ruken Tek

23 yaş altı erkekler (8 kilometre)

1- Ömer Amaçtan

2- Ramazan Baştuğ

3- Abdullah Tuğluk

20 yaş altı erkekler (6 kilometre)

1- Devrim Kazan

2- Muhammet Can Çatal

3- Azar Demirtaş

20 yaş altı kadınlar (4 kilometre)

1- Urkuş Işık

2- Hatice Yıldırım

3- Nazire Güleç

18 yaş altı kadınlar (3 kilometre)

1- Ayça Fidanoğlu

2- Buse Nur Batak

3- Edibe Yağız

18 yaş altı erkekler (4 kilometre)

1- Utku Göler

2- Keremcan Çelik

3- Kadir Ünal

Büyük erkekler (1,5 kilometre)

1- Abdurrahman Gediklioğlu

2- İbrahim Erata

3- Süleyman Bekmezci

Büyük kadınlar (1,5 kilometre)

1- Şilan Ayyıldız

2- Tuğba Toptaş

3- Rahime Tekin

16 yaş altı karışık (1,5 kilometre)

1- Havva Efe

2- Ali Tunç

3- Viyan Adar

AA