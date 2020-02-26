Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenen, ilk iki kademesi Mersin ve Kuşadası’nda gerçekleştirilen ligde sezon Ayvalık’ta Çamlık Mesire Alanı Parkuru’ndaki mücadeleyle sona erecek.

Yarışmalarda, ilk iki kademeye kayıtlı 31 takımın sporcuları ve ferdi katılımcılarla yaklaşık 300 atletin koşması bekleniyor.

Organizasyonda, Bölgesel Kros Ligi’nde başarılı olan takımların katıldığı 18 yaş altı kros bayrak yarışı da yapılacak.

Türkiye Kros Ligi’nde iki kademe sonuçlarına göre oluşan ilk üç şöyle:

Büyük erkekler:

1. İstanbul Büyükşehir Belediyespor - 42 puan

2. Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor - 46 puan

3. İstanbul Beştelsiz Kulübü - 116 puan

Büyük kadınlar:

1. Kasımpaşa Spor Kulübü - 44 puan

2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü - 66 puan

3. Fenerbahçe - 101 puan

20 yaş altı erkekler:

1. Fenerbahçe - 46 puan

2. Kocaeli Darıca Belediye Eğitimspor - 47 puan

3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü - 79 puan

20 yaş altı kadınlar:

1. Fenerbahçe - 44 puan

2. ENKA Spor - 56 puan

3. Erzurum Gençlik Spor Kulübü - 102 puan

AA