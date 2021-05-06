Turkcell Kadın Futbol Ligi’nin ilk ödülü sağlık çalışanlarına

Turkcell ismiyle ilk kez oynanan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda şampiyon Beşiktaş ’a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir verdi. Sezonun ilk kupasıyla birlikte turnuvanın ‘En’lerine de ödülleri dağıtıldı.

Sağlık çalışanlarına her zaman borçlu olduklarını, bu nedenle sezonun adını Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu diye nitelediklerini dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol Kulüpleri, Kadın Futbol Takımları kurmalı, bu konuda onlara elimizden gelen desteği göstereceğiz. Buradan Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'a çağrıda bulunuyorum, onları da davet ediyorum. Federasyon olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş camiasına Kadın futboluna önem verdikleri için teşekkür ediyor, şampiyonluklarını kutluyorumBu vesileyle Kadın Futbol Ligi’ne adını vererek kadın futbolunun gelişimine sağladığı katkılarından dolayı Turkcell’e de teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.

İsmail Özbayraktar: “Kadın futbolcular 1 - Önyargılar”

İlk defa Turkcell’in isim sponsorluğunda oynanan Kadın Futbol Ligi’nin büyük bir heyecana sahne olduğunu dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Hem kadın liginin hem de kadın milli takımının en büyük destekçisi olarak Türkiye’de kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamayı ve kadın futbolunda yeni sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz. Antalya’da 2021 sezonunun heyecanını tüm takımlarımızla birlikte yaşamaktan çok mutlu olduk. Turkcell olarak ‘Kadın futbolcular 1 - Önyargılar 0’ mottosuyla ‘hayatın her alanında çift forvet’ demiştik. Takımlarımız da son ana kadar mücadele ederek ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Bu sezonun bizim için bir diğer önemi, sağlık çalışanlarımıza adanmış olmasıydı. Gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımızı bir nebze mutlu etmişsek ne mutlu bize. 17 Nisan’dan bu yana bizlere futbol şöleni yaşatan tüm takımlarımızı, teknik heyet ve futbolcularımızı can-ı yürekten kutluyorum” dedi.