Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu, Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor arasında oynanan final maçıyla belli oldu. Manavgat’ta bulunan Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Beşiktaş rakip sahada baskı kurdu. Üst üste ataklarla gol arayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, aradığı golü bulamayınca Fatih Vatanspor oyunda dengeyi sağladı. Maçın ilk yarısında her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın 58’inci dakikasında sol kanattan kullanılan serbest vuruşun ardından Fatih Vatan Spor ceza sahasında yaşanan karambolde Beşiktaşlı Esra topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında rakibine faul yapan Beşiktaşlı Didem, ikinci sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 74’üncü dakikada Beşiktaş’ın kullandığı kornerde topu önünde bulan Melike ise takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş Vodafone karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu’nda şampiyonluk ipini göğüsledi. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fatih Vatan Spor Başkanı Hasan Büyükdoğan birlikte izledi. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve başkanlar maç öncesinde karşılaşmayı naklen yayınlayan D Smart’a açıklamada bulundu ve fotoğraf çektirdi.

Final maçını İcra Kurulu Üyesi ve Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin de başkanlarla birlikte takip etti.

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Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz

Beşiktaş Vodafone: Fatma Şahin, Esra Erol, Berna Yeniçeri (Dk. 46 Demet Bozkurt), Çiğdem Belci, Jessica Çarmıklı, Didem Karagenç, İrem Eren (Dk. 46 Melike Öztürk), Elif Keskin (Dk. 90 3 Zeynep Gamze Koçer), Arzu Karabulut, Başak Gündoğdu (Dk. 46 Berivan İçen), Yağmur Uraz (Dk. 90 5 Eylül Tekten)

Fatih Vatanspor: Ezgi Çağlar, Beyza Kocatürk, Yeliz Açar, Selin Hasbal (Dk. 77 Elif Görmez), Bilge Su Koyun, Cansu Nur Kaya, Altun Sancar (Dk. 84 Fatma Ataş), Sebati, Zelal Baturay (Dk. 77 Rukiye Çiçek), Madiba, Şehriban Dülek

Goller: Dk. 58 Esra Erol, Dk. 74 Melike Öztürk (Beşiktaş Vodafone)

Kırmızı kart: Dk. 66 Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone)

Sarı kartlar: Dk. 45 2 Cansu Nur Kaya, Dk. 53 Zelal Baturay, Dk. 60 Şehriban Dülek (Fatih Vatanspor)