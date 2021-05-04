Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda final zamanı geldi. Pandemi nedeniyle Türkiye’de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından çeyrek final ve yarı finali geçen 2 takım kupaya ulaşmak için mücadele etme hakkı kazandı. Antalya’da oynanan ve erken final olarak nitelendirilen karşılaşmada ALG Spor’u penaltı atışları sonunda 2-1 yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ile yarı finalde Fomget Gençlik Spor’u 1-0’lık sonuçla deviren Fatih Vatan Spor karşı kaşıya gelecek.

Tüm karşılaşmalarda olduğu gibi yine Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’ndeki final, 5 Mayıs tarihinde oynanacak, D-Smart 82. kanalda naklen yayınlanacak.

İşte Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda program şöyle:

5 MAYIS FİNAL

18.00: Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı – Fatih Vatan Spor

5 MAYIS 3.’lük Maçı

14.00 ALG Spor – Fomget Gençlik Spor