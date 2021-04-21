Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde 4. gün maçları tamamlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor. 16 takımın mücadele ettiği ligde dördüncü gün, C ve D gruplarında yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da izledi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

ALG Spor-Fomget Gençlik ve Spor: 1-0

Kireçburnu-Dudullu: 3-2

D Grubu

Konak Belediyesor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 2-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği: 0-1

Turkcell Kadın Futbol Ligi, 23 Nisan’da A ve B grubunda yapılacak maçlarla devam edecek.

AA