Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde 4. gün maçları tamamlandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor. 16 takımın mücadele ettiği ligde dördüncü gün, C ve D gruplarında yapılan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da izledi.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
ALG Spor-Fomget Gençlik ve Spor: 1-0
Kireçburnu-Dudullu: 3-2
D Grubu
Konak Belediyesor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 2-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kayseri Gençlerbirliği: 0-1
Turkcell Kadın Futbol Ligi, 23 Nisan’da A ve B grubunda yapılacak maçlarla devam edecek.
AA