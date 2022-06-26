Turkcell Granfondo Serisi’nden İstanbul’da muhteşem açılış

Turkcell Granfondo İstanbul yol bisiklet yarışı, Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunda ve Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla Beykoz’da gerçekleştirildi. 20 ülkeden 2 bine yakın amatör bisikletçinin katıldığı yarışta uzun parkur erkeklerde şampiyon Gökhan Uzuntaş, ikinci Konrad Tomasiak ve üçüncü Okan Aydoğan oldu. Uzun parkur kadınlarda ise Merve Güney birinciliği, Sevcan Alper ikinciliği, İpek Onaran Sezer de üçüncülüğü elde etti.

Dünyaca ünlü yol bisiklet yarışının heyecanını ülkemize taşıyan Turkcell Granfondo İstanbul etabında 40 km’lik Samsung Galaxy Parkuru’nda erkeklerde birinciliği Mehmet Gündüz aldı. İkinciliği Zeki Tuna Akın, üçüncülüğü de Oğuz Özçelik’in elde ettiği yarışta kadınlarda ise Aylin Yüce mutlu sona ulaştı. Kadınlarda yarışı dereceyle tamamlayan diğer isimler ise Neriman Neyran Elden Köşker ve Züleyha Dikbaş oldu.

İlk olarak 82 km’lik Suzuki Parkuru’nun startı sabah 08:00’da Beykoz Belediyesi’nin önünden verirken hem uzun hem de kısa parkur mücadelesi İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu tarafından başlatıldı.

Turkcell Granfondo İstanbul yol bisikleti yarışında katılımcılar, Boğaziçi’nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip oldu. Beykoz Belediyesi önünden start alan yarışta katılımcılar, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy’den geçerek, yine Beykoz Belediyesi’nin önünde yarışı tamamladı.

Parkurun en önemli tırmanış kısmı olarak değerlendirilen Yoros Tepesi’nde fizy’nin kurduğu enerji alanı, katılımcılara ekstra motivasyon sağladı. Bu alandan geçen bisikletçiler, enerji alanında çalınan müzikler eşliğinde tırmanışlarını tamamladı.

Bülent Aksu: “Spor ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliği buluşturuyoruz”

Turkcell Granfondo İstanbul bisiklet yarışına gösterilen büyük ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “İstanbul, Turkcell’in katkılarıyla geçen sene ilk kez Granfondo heyecanını yaşamıştı. Rengarenk bisikletleri ve keyifli yarış manzarasını bu yıl bir kez daha İstanbul Boğaz’ının eşsiz panoramasıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene katılımcılar barış için pedalladılar. Spor ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını buluşturduğumuz yarış kapsamındaki bağışlardan elde edilen gelirle tüm dünyada savaş mağduru olan çocuklar için fon oluşturulacak” diye konuştu.