Turkcell eMilli Takım FIFA21 seçmelerinde büyük final zamanı

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in isim sponsoru olduğu seçmelerde eMilli Takım’ı FIFA oyununda temsil edecek 4 oyuncu belli oluyor. 1 ay süren Turkcell eMilli Takım seçmelerinde belirlenen 4 oyuncu ay-yıldızlı formayı temsil etmek için 5 Mart’taki büyük finalde mücadele edecekler. eMilli Takım’a seçilen 4 oyuncu, Türkiye’yi eNations Cup Elemeleri’nde temsil edecek.

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in isim sponsorluğunu yaptığı Futbol eMilli Takımı’nın 2021 kadrosunun belirlenmesi için sona gelindi. FIFA ve UEFA’nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takım’ının belli olacağı, Turkcell eMilli Takım seçmelerinde FIFA oyunu için büyük final yaşanacak. FIFA eNations Cup elemelerinde Türkiye’yi temsil edecek kadroların belirleneceği FIFA Büyük Finali 5 Mart’ta Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1 ay süren Turkcell eMilli Takım seçmeleri sonunda Kaan Tüzün, Emirhan Erdem, Maruf Efe Okumuş, Özberk Özdemir, Emre Kayır, Yavuz Emre Yar, İsmail Can Yerinde ve Mert Altıntop, büyük finalde mücadele etme hakkını elde etmişti. Riva’daki final sonunda seçilecek 4 oyuncu, eNations Cup ön elemelerinde mücadele edecekler.

Hedef eNations Cup ve e-Euro 2021 bileti

PES ve FIFA takımlarının belirlenmesiyle eMilli Takımlarımız uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmeye başlayacaklar. İlk olarak eEuro 2021 elemeleri, daha sonra ise eNations Cup elemelerinde başarılı olarak bu turnuvalara katılmak için mücadele edecekler. E-Euro 2021 finalleri İngiltere’de, eNations Cup finalleri ise Danimarka’da gerçekleştirilecek.