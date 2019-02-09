Turkcell Edirne Kupası'nda ikinci gün sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı.

09 Şubat 2019, Cumartesi 23:11
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Turkcell Edirne Kupası'nda ikinci gün sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya’dan sporcular, çeşitli kategorilerde yarıştı.

Organizasyonda ikinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler 400 metre serbest:

1. Yiğit Aslan

2. Batuhan Filiz

3. Anılcan Oktay

Kadınlar 200 metre serbest:

1. Ecem Dönmez

2. Şevval Köseoğlu

3. Meriç Demirtepe

Erkekler 200 metre kelebek:

1. Rasim Oğulcan Gör

2. Çağatay Alper Üstünal

3. Cengizhan Şahin

Kadınlar 200 metre kelebek:

1. Merve Tuncel

2. Defne Taçyıldız

3. Ecem Kemer

Erkekler 100 metre sırtüstü:

1. Evgeny Gurevich (Rusya)

2. Mert Ali Satır

3. Berk Özkul

Kadınlar 100 metre sırtüstü:

1. Sudem Denizli

2. İlayda Kargın

3. Leyla Özdoyuran

Erkekler 200 metre kurbağalama:

1. Berkay Ömer Öğretir

2. Demirkan Demir

3. Alpkan Örnek

Kadınlar 200 metre kurbağalama:

1. Deniz Ertan

2. Defne Coşkun

3. Jessica Ela Hanley

Erkekler 200 metre karışık:

1. Berke Saka

2. Bilal Fuat Turan

3. Alpkan Örnek

Kadınlar 200 metre karışık:

1. Doğa Babacan

2. Deniz Ertan

3. Mina Ada Solaker

Erkekler 100 metre serbest:

1. Pavel Pakhomov (Rusya)

2. Emin Alp Baştan

3. Melikşah Düğen

Kadınlar 50 metre serbest:

1. Selen Özbilen

2. Sıla Bilgi

3. Cansu Şenyüzlü

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