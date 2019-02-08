Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Kupası Yüzme Şampiyonası’nda ilk gün sona erdi.Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna ve Makedonya’dan sporcular çeşitli kategorilerde yarıştı.
Organizasyonda ilk gün yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
Kadınlar 800 metre serbest
1. Merve Tuncel
2. Sıla Özkazanç
3. Ecem Dönmez
Erkekler 800 metre serbest
1. Yiğit Aslan
2. Nikita Ostapenko (Ukrayna)
3. Anılcan Oktay
Kadınlar 400 metre karışık
1. Deniz Ertan (Yeni Türkiye rekoru)
2. Doğa Babacan
3. Defne Taçyıldız
Erkekler 400 metre karışık
1. Alpcan Örnek
2. Melikşah Düğen
3. Taylan Özgür
Kadınlar 50 metre sırtüstü
1. İlayda Kargın
2. Leyla Özdoyuran
3. Selen Özbilen
Kadınlar 50 metre kurbağalama
1. Ilgın İlter
2. Yağmur Soyerden
3. Yosun Hacıfazlıoğlu
Erkekler 50 metre kurbağalama
1. Berkay Öğretir
2. Demirkan Demir
3. Vladislav Dmitryk (Ukrayna)
Kadınlar 50 metre kelebek
1. Aleyna Özkan
2. Defne Kurt
3. Olcaytu Hatipoğlu
Erkekler 50 metre kelebek
1. Pavel Pakhomov (Rusya)
2. Berk Özkul
3. İlker Altınbilek