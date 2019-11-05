Türk Yelken Takımı’ndan 2021 SSL Gold Cup’a ilk hazırlık

Futboldaki ‘FIFA Dünya Kupası’ organizasyonu gibi dünyanın en elit yelkencilerini, ilk kez biraraya getirecek ‘2021 SSL GOLD CUP’ için Türk Yelken Takımı da hazırlıklara başladı.

Türk yelken tarihinde ilk defa, 14,5 metre uzunlukta ve yüksek performansa sahip SSL47 teknesinde bir araya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz (Deniz Çınar, Ecem Güzel, Kıvanç Sevinç, Oğuz Ayan, Onur Bilgen, Doğa Arıbaş ve Berkay Abay) takım kaptanı seçilen Alican Kaynar’ın önderliğindeki ilk kampını İsviçre’nin Neuchatel Gölü’nde gerçekleştirdi.

Dünya sıralamasına göre 6 Türk yelkencinin daha ekleneceği takımımız, 2021’de elemelerde SSL Gold Cup Finalleri’ne kalmak için mücadele verecek.