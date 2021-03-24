Türk voleybolunda büyük gün
Avrupa voleybolunun kulüpler bazındaki 3 numaralı kupası Challenge Cup'ta bugün erkeklerde Ziraat Bankkart, Allianz Powervolley ile kadınlarda ise Yeşilyurt, Volei Alba ile kozlarını paylaşacak. Vakıfbank da final için oynayacak
Erkekler Challenge Kupası finali ilk maçında Alllianz Powervolley'e 3-2 yenilen Ziraat Bankkart, 3-0 veya 3-1 kazanarak kupayı almaya çalışacak. Ziraat Bankkart 3-2 kazanırsa altın set oynanacak. Saat 18.00’deki maç TVF Başkent Salonu'nda oynanacak. Challenge Cup'ta bir diğer final kadınlarda. Sistem9 Yeşilyurt, Burhan Felek Salonu'nda saat 15.00'te 3-0 kazandığı maçın rövanşında Rumen ekibi CSM Volei Alba ile karşılaşacak. Avrupa voleybolunun 1 numaralı kupası olan CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez müzesine götüren VakıfBank ise yarı final rövanşında 20.00’de İtalya’da Unet e-work Busto Arsizio’ya konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı Siyahlılar, 3-0 ve 3-1’lik galibiyette finale çıkacak. 3-2 kazanırsa altın set oynanacak.