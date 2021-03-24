Türk voleybolunda büyük gün

Erkekler Challenge Kupası finali ilk maçında Alllianz Powervolley'e 3-2 yenilen Ziraat Bankkart, 3-0 veya 3-1 kazanarak kupayı almaya çalışacak. Ziraat Bankkart 3-2 kazanırsa altın set oynanacak. Saat 18.00’deki maç TVF Başkent Salonu'nda oynanacak. Challenge Cup'ta bir diğer final kadınlarda. Sistem9 Yeşilyurt, Burhan Felek Salonu'nda saat 15.00'te 3-0 kazandığı maçın rövanşında Rumen ekibi CSM Volei Alba ile karşılaşacak. Avrupa voleybolunun 1 numaralı kupası olan CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez müzesine götüren VakıfBank ise yarı final rövanşında 20.00’de İtalya’da Unet e-work Busto Arsizio’ya konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı Siyahlılar, 3-0 ve 3-1’lik galibiyette finale çıkacak. 3-2 kazanırsa altın set oynanacak.