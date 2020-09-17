Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Türk Telekom’un çeyrek finaldeki rakibi Fransa temsilcisi JDA Dijon oldu.

17 Eylül 2020, Perşembe 00:17 Son Güncelleme:
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Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Son 16 turunda Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod’u 75-67 mağlup eden JDA Dijon, çeyrek finalde Türk Telekom’un rakibi oldu.

Belçika ekibi Oostende’yi 62-54 yenen İspanya takımı Tenerife ise Casademont Zaragoza ile eşleşti.

Kovid-19 salgını sebebiyle mart ayında ertelenen turnuvanın, tek maç eleme sistemindeki 8’li finalle tamamlanmasına karar verilmişti.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın ev sahipliği yapacağı 8’li finalin çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şöyle:

30 Eylül Çarşamba:

Türk Telekom - JDA Dijon (Fransa)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

1 Ekim Perşembe:

ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)

Casademont Zaragoza (İspanya) - Tenerife (İspanya)

30 Eylül ve 1 Ekim’deki maçların galipleri, 2 Ekim Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 4 Ekim Pazar günü oynanacak.

ANKARA (AA)

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