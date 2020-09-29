Türk Telekom, Yunanistan’ın başkenti Atina'da oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Finali’nin çeyrek final maçında, yarın (30 Eylül) Fransa’nın JDA Dijon takımı ile karşılaşacak. Nikos Galis Kapalı Olimpik Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30’da başlayacak.

Türkiye’den Türk Telekom’un yer aldığı organizasyonda ayrıca; AEK (Yunanistan), Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hereda San Pablo Burgos (İspanya), JDA Dijon (Fransa) ve Iberostar Tenerife (İspanya) kulüpleri mücadele edecek.

30 Eylül ve 1 Ekim’de çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada, 2 Ekim’de yarı finaller oynanacak. Turnuvanın üçüncülük ve final maçları ise 4 Ekim’de oynanacak olup, finalin ardından BCL’nin 2019-20 sezonu şampiyonu belli olacak.

30 Eylül, Çarşamba (Çeyrek Finaller)

18.30 Hapoel Bank Yahav Jerusalem – Hereda San Pablo Burgos

21.30 Türk Telekom – JDA Dijon

1 Ekim, Perşembe (Çeyrek Finaller)

18.30 ERA Nymburk – AEK

21.30 Casademont Zaragoza – Iberostar Tenerife

2 Ekim, Cuma (Yarı Finaller)

*(Türk Telekom – JDA Dijon) – (Hapoel Bank Yahav Jerusalem – Hereda San Pablo Burgos)

*(Casademont Zaragoza – Iberostar Tenerife) – (ERA Nymburk – AEK)

* Yarı finallerin saatleri daha sonra açıklanacak.

4 Ekim, Pazar

17.00 Üçüncülük Maçı

20.00 Final

Türk Telekom Mart ayına kadar neler başardı?

Normal Sezon

Türk Telekom normal sezonu 11-3'lük galibiyet oranıyla Dinamo Sassari ile aynı puanda bitirse de ikili averajdaki üstünlüğü ile grubu lider tamamladı. Türk temsilcisi Polonya'da Polski Cukier Torun'u 95-73'lük skorla 22 sayı farkla yenerek en farklı zaferine ulaştı. Türk Telekom Şampiyonlar Ligi’nde henüz çift haneli mağlubiyet almadı.

Son 16 Turu

Türk Telekom son 16 turunda bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı 2-0 ile geçti. TJ Campbell'ın 6/9 üçlük isabeti, 27 sayı, 8 asist ile double-double'a yaklaştığı Ankara'da oynanan birinci maçın tamamında üstün olan Türk Telekom salondan 89-78'lik galibiyet ile ayrıldı. Ankara temsilcisi İstanbul'da oynanan ikinci maçta da Nick Johnson'ın 10/15 isabet, 27 sayı, 8 asist ile ilk maçtaki Campbell'in istatistiklerine ulaştığı performansının da etkisiyle karşılaşmanın ikinci yarısında arayı açarak 84-66'lık galibiyete ulaştı.