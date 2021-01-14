Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında deplasmanda İsrail Temsilcisi Hapoel Jerusalem’i 78-77 yenerek son 16 takım arasına kaldı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Türk Telekom’un Avrupa’da önemli başarılara imza attığına vurgu yaptı. Kıraç, iki yıl üst üste Play Off’lara kaldıklarını anımsatarak, “Basketbol Şampiyonlar Liginde iki yıl üst üste Play Off’lara kalma başarısı gösteren Türk Telekom, Türkiye’nin Avrupa’daki gururu olmuştur.” dedi.

Oyuncularının önemli bir mücadele örneği gösterdiğini ve tam 19 sayı geriden gelerek galibiyete imza attıklarını belirten Kıraç, “Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Karakterli bir mücadele ortaya koydular. Son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmayarak maçtan galip ayrıldılar.” ifadelerini kullandı.

Kupaya adım adım

Türk Telekom’un hem Basketbol Süper Liginde hem de FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde başarılı mücadele ettiğini belirten Kıraç şu değerlendirmede bulundu: “Hakketiğimiz yere gelmemiz için oyuncularımız canla başla mücadele ediyorlar. Ligde ilk 4 takım arasında yer almamız ve iki yıldır Avrupa arenasındaki başarımız, oluşturduğumuz yönetim kültürünün önemli bir göstergesi. Adım adım giderek, şehrimize kupa kazandıracak bir yapılanmanın temellerini attık. Önümüzdeki süreçte takımımızın daha da başarılı olacağına inanıyorum.”

Son saniyede gelen galibiyet

Maça, Can Korkmaz, Sam Dekker, Nick Johnson, Kylie Wiltjer, Michael Eric beşiyle çıkan temsilcimiz, ilk periyotta istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Temsilcimiz ilk çeyreği 19-12 geride bitirdi. İkinci çeyrek, çekişmeli mücadeleye sahne oldu. Türk Telekom üst üste 6 sayı atarak moral bulurken, ev sahibi ekibe mola aldırdı. Son bölümde bulduğu sayılarla ev sahibi ekip devreye 49-34 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Türk Telekom, farkı azaltmak adına hücumda önemli hamlelerde bulundu. Üçüncü çeyrek 66-55 ev sahibi ekip üstünlüğü ile tamamlandı.

Kıran kırana geçen final çeyreğinde Türk Telekom, hafızalara kazınacak bir geri dönüşe imza attı. Hücumda Sam Dekker ve Kylie Wiltjer’ı etkili kullanan temsilcimiz farkı eriterek son dakikaya 77-77 eşitlikle girdi. Son 3 saniye kala Kamar Baldwin’in aldığı faul ile serbest atış çizgisinden sayı kaydeden Türk Telekom, müsabakadan 78-77 galip ayrıldı.