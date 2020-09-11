Türk Telekom’a ya Dijon ya Nizhny

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu. BCL’nin 2019- 2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali’nin kura çekimi İsviçre’deki Patrick Bauman Basketbol Evi’nde gerçekleşti. Kupada ülkemizi temsil edecek Türk Telekom çeyrek finalindeki rakibi JDA Dijon-Nizhny Novgorod eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Türk Telekom 8’li finaldeki ilk maçını 30 Eylül’de oynayacak.