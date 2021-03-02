MENÜ

Türk Telekom - Strasbourg maç sonucu: 83-76

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Türk Telekom, sahasında ağırladığı Fransız ekibi SIG Strasbourg'u 83-76 mağlup etti.

02 Mart 2021, Salı 23:36 Son Güncelleme:
- A +
Türk Telekom - Strasbourg maç sonucu: 83-76

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu K Grubu’nda temsilcimiz Türk Telekom, Fransa’nın SIG Strasbourg takımını 83-76 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi | Türk Telekom: 83 - SIG Strasbourg: 76

Salon: Ankara

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

Türk Telekom: Johnson 21, Baldwin, Mehmet Baygül 8, Samet Geyik, Wiltjer 14, Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Foster 16, O’Bryant 11

SIG Strasbourg: Jefferson 15, Cavaliere 6, Udanoh 7, Bohacik 10, Colson 18, Lansdowne 12, Maille 2, Morin 6

1. periyot: 25-20

Devre: 46-37

3. periyot: 64-56

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...