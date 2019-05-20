Süper Lig’de nefesleri kesen sezonu finalinde Galatasaray, Başakşehir’i bir kez daha zirveden etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Bu müthiş mücadelede Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadı’ndaki final maçında takımlarını yine yalnız bırakmadı.

Kritik Beşiktaş derbisinde 51.578’le Türk Telekom’da seyirci rekorunu kıran şampiyonun yine arkasında olan 12. Adam, bu kez 50 bin 57 kişiyle tribünlerdeki yerini aldı. İlk başta gergin olduğu gözlemlenen Galatasaray tribünleri, her şeye rağmen bir an olsun susmadı ve özellikle ikinci yarının başında gelen beraberlik golüyle coşkuyu artırdı, top rakipteyken hep bir ağızdan ıslıkladı.

Stadı uzun süre terk etmediler...

Onyekuru’nun galibiyeti golü sonrasında taraftarlar adeta çıldırırken, 90 dakika sonunda şampiyonluğun çoşkusu hep birlikte kutlandı. Tribünler, başta Fatih Terim olmak üzere tüm futbolcuları alkışlarken, stadı uzun süre terk etmediler ve 22. lig şampiyonluğun kutlaması adeta bayram havası ortamında gerçekleşti.