Türk Telekom Stadyum'u yıkılacak!

Türk Telekom Stadı’ndan tam 1015 gün sonra Şampiyonlar Ligi heyecanı Lokomotiv Moskova maçıyla yaşanacak. Yarınki karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, tribünlerde 50 bin Aslan olması bekleniyor.

10 Haziran 2019, Pazartesi 14:22 Son Güncelleme:
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Türk Telekom Stadyum'u yıkılacak!

Devler Ligi’ndeki son maçını 2015-2016 sezonunda Astana ile oynayan Galatasaray, rakibiyle İstanbul’da 1-1 berabere kalmıştı. Türk Telekom Stadı tam 1015 gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da yarınki 90 dakikayı sabırsızlıkla bekliyor. Karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükenirken, yaklaşık 3 bin biletin kaldığı öğrenildi.

22.00’de başlayacak grup ilk maçında tribünlerin tıklım tıklım dolması hedefleniyor. Galatasaraylı taraftarlar aynı zamanda görsel şova hazırlanıyor. Gece gündüz hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yetişmesi halinde yarın müthiş bir koreografiye imza atacak. Türk Telekom Stadı’nda yine unutulmaz bir gece yaşanacak.

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