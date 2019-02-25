Türk Telekom stadında müthiş operasyon

İstanbul'daki yoğun kar yağışı bu maçı etkiler mi diye düşünülüyordu ancak Türk Telekom Stadı her şeyiyle hazırdı. Çünkü çalışmalar 2 gün önce başlamıştı... Yönetim, profesyonel bir ekiple anlaşırken, temizlik timi sayesinde zeminde problem yaşanmadı.

25 Şubat 2019, Pazartesi 06:32
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Türk Telekom stadında müthiş operasyon

Karlı Galatasaray-Juventus maçı ve 2 günde alınan müthiş zafer hafızalardaki yerini korurken, Sarı-Kırmızılı Yönetim bu kez zeminde benzer bir sıkıntının yaşanmasına izin vermedi. Meteorolojinin yaptığı uyarı doğrultusunda cuma günü Türk Telekom Stadı’nın zeminine fermuarlı özel bir branda serilirken, alttan ısıtma devreye sokuldu. Böylelikle 2 gün boyunca yağan yoğun kar zemini hiç etkilemedi.

Dün öğlen saatlerinde branda kademeli olarak kaldırıldı. Sonrasında da profesyonel ekip çalışmalara başladı. Temizlik timi, halatlar ile stadın çatısındaki karları süpürürken, maç esnasında sahaya kar düşme tehlikesinin önüne geçildi. Yapılan müthiş çalışma sayesinde dün zeminde sıfır problem yaşandı.


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