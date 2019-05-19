Türk Telekom Stadı'nda 19 Mayıs coşkusu

Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, 19 Mayıs için Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden oluşan pankartlar hazırladı.

19 Mayıs 2019, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Türk Telekom Stadı'nda 19 Mayıs coşkusu

Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı.

Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca "Atam izindeyiz", "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktendir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartları tribünde açtı.

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