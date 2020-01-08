Türk Telekom ilk devre hedefine ulaştı

İlk devreyi AA muhabirine değerlendiren Gören, zorlu bir sezon başlangıcı yaptıklarını belirtti. Gören, çok genç bir kadroyla yola çıktıklarına işaret ederek, "İnişler çıkışlar yaşadığımız bir ilk yarı olmasına rağmen sonuç itibarıyla hedeflerimize uygun bir yerde ilk yarıyı tamamladık. İlk yarıyı 8. sırada bitirerek, Türkiye Kupası’nda oynamaya hak kazandık." diye konuştu.

Oyuncularının kazanma arzusunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Gören, şöyle devam etti:

"İlk yarıyı milat olarak değerlendirip, ikinci yarı eksiklerimizi kapatmak için daha çok çalışacağız. Türkiye Kupası’nın Ankara’da oynanacak olması bizim açımızdan önemli bir avantaj. Bu sene birçok maçta gördük ki Ankaralı basketbol seyircisi Türk Telekom’a sahip çıkıyor ve destekliyor. Türkiye Kupası’nda da seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Maç maç düşünüp, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi amaçlıyoruz. İkinci yarı önceliğimiz, daha farklı, daha dinamik bir görüntü çizerek ilk 8 içerisinde yer alıp, play-off’lara kalmak."

"Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak istiyoruz"

Burak Gören, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise öncelikle gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Başkent ekibinin başantrenörü, "Avrupa kupalarına istediğimiz başlangıcı yaptık. Zorlu bir grupta olmamıza rağmen önemli galibiyetler aldık. İki kulvarda mücadele etmemizin yanında birçok takımdan daha fazla maç yaptık. Bu da uzun yolculukları da hesaba katınca sezon içinde yorgunluklara ve sakatlıklara sebep oldu. Şampiyonlar Ligi’nde de taraftarımıza yeni galibiyetler armağan ederek gruptan çıkmak, sonrasında önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



