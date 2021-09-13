Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, AA muhabirine yeni sezon çalışmalarını değerlendirdi.

Türk Telekom Basketbol Takımı’nın, başarılı bir sezon öncesi kampı geçirdiğini ifade eden Ateş, takımın Yalçın Efe Turnuvası’nda gösterdiği mücadeleden memnun olduklarını belirtti.

Sezon öncesinde ligin önemli takımlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Ateş, "Bu sezon ULEB Avrupa Kupası ve ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edeceğiz. Başkent Ankara’yı bu sezon Süper Lig ’de temsil eden tek takım olarak başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Hem ligde hem Avrupa’da kupa kazanmak için maçlara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Takımlar için Ankara deplasmanı zorlu olacak"

Ateş, yeni sezon transferlerinin ligi bilen tecrübeli isimlerden oluştuğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türk Telekom altyapısından çıkan Can Uğur Öğüt, Türk basketbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli oyunculardan Dorukhan Engindeniz ve Berk Demir’i kadromuza kattık. Basketbol Süper Ligi’ni bilen, ligimizde oynamış ve aynı zamanda Avrupa tecrübesi olan yabancı oyuncularla da sözleşme imzaladık. Takım uyumundan memnunuz ve yetenekli bir kadro kurduk. Takımlar için Ankara deplasmanı zorlu olacak."

Türk Telekom’un geçtiğimiz sezon altyapıda yeni bir yapılanmaya giderek Türk basketboluna yeni oyuncular yetiştirmek için akademi modeline geçtiğini anımsatan Ateş, altyapıdan çıkan genç oyuncuların, sezon öncesi çalışmalarında gösterdikleri performansların umut verici olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların yeteneklerini geliştirip, onları belirli bir seviyeye getirmek istedikleri bilgisini veren Ateş, "İlerleyen yıllarda altyapıdan daha fazla faydalanmak için de çalışma yapıyoruz. Genç oyuncuların üzerine titriyoruz. Onların beslenmesinden, eğitimlerine kadar takip ederek gelişimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz." dedi.

"Yalçın Efe, Ankara basketbolu için önemli bir değerdir"

Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ateş, sezon öncesi çalışmalarını Yalçın Efe Basketbol Turnuvası’yla tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yalçın Efe, uzun yıllar Türk basketboluna hizmet etti. Yalçın Efe hem Türk Telekom için hem de Türk basketbolu için unutulmayacak bir değerdir. Milli basketbol hakemimiz olarak yıllarca Türk basketboluna emek vermiştir. Hakemlik kariyeri sonrasında idari menajer olarak uzun yıllar Türk Telekom ailesinin bir parçası olmuştur. Aynı zamanda Ankara İl Basketbol Temsilcisi olarak da son anına kadar basketbolun içinde yer almış, genç kuşaklara basketbolu sevdirme gayesini hep içinde taşımıştır. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz turnuvamızı uzun yıllar devam ettirerek Yalçın Efe isminin unutulmamasını sağlayacağız."