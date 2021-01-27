Türk Telekom grup lideri oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a çıkmayı garantileyen Türk Telekom, G Grubu’ndaki son maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi Igokea’yı 94-86 yendi. Türk Telekom’dan Eric, 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla 5. galibiyetini elde eden Türk Telekom, grubunu lider tamamladı.

Salon: Ankara

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

Türk Telekom: Baldwin 13, Dekker 16, Eric 21, Johnson 18, Wiltjer 15, Can Korkmaz 9, Erdi Gülaslan, Göktug Baş 2

Igokea: Atic 16, Carmichael 18, Clemmons 12, Ilic 2, Josilo 5, Gray 7, Talic 10, Jovanovic 11, Fundic 3, Pot 2

1. Periyot: 25-27

Devre: 55-46

3. Periyot: 72-71

ANKARA (AA)