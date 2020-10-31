Türk Telekom golcüsü Ryan Babel

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında ilk golünü Ryan Babel ile devre biterken attı. 2020-21 sezonunda Süper Lig'de ilk kez gol atan Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda genelde gollerini iç saha maçlarında kaydetti. Geçen sezonun ilk yarısı bu sezonki maçlar göz önüne alındığında Babel'in attığı 7 golün 6 tanesi Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçlarda geldi

2020-21

Galatasaray - Hajduk Split 2-0 (Babel 1 gol)

Galatasaray - Ankaragücü 1-0* (Babel 1 gol) *: devam ediyor

2019-20