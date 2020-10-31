Türk Telekom golcüsü Ryan Babel
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında ilk golünü Ryan Babel ile kaydetti. Bu sezon ligde ilk kez gol atan Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda genelde gollerini Türk Telekom Stadı'nda kaydetti. Babel'in attığı 7 golün 6 tanesi iç saha maçlarında geldi
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında ilk golünü Ryan Babel ile devre biterken attı. 2020-21 sezonunda Süper Lig'de ilk kez gol atan Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda genelde gollerini iç saha maçlarında kaydetti. Geçen sezonun ilk yarısı bu sezonki maçlar göz önüne alındığında Babel'in attığı 7 golün 6 tanesi Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçlarda geldi
2020-21
- Galatasaray - Hajduk Split 2-0 (Babel 1 gol)
- Galatasaray - Ankaragücü 1-0* (Babel 1 gol) *: devam ediyor
2019-20
- Galatasaray - Konyaspor 1-1 (Babel 1 gol)
- Kayserispor - Galatasaray 2-3 (Babel 1 gol)
- Galatasaray - Sivasspor 3-2 (Babel 1 gol)
- Galatasaray - Ç.Rizespor 2-0 (Babel 1 gol)
- Galatasaray - Antalyaspor 5-0 (Babel 1 gol)